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«Барыс» обыграл «Металлург» в овертайме и сравнял счёт в серии

«Барыс» обыграл «Металлург» в овертайме и сравнял счёт в серии
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Барыса» Даррен Диц, который забросил победную шайбу в овертайме и отдал одну результативную передачу. Голкипер гостей Йони Ортио отразил 22 броска. В основное время отличились форвард «Барыса» Кирилл Панюков и нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в столице Казахстана 6 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
04 марта 2021, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Панюков (Диц, Старченко) – 11:45' (5x4)   1:1 Нестрашил (Мозякин) – 28:10' (5x4)   1:2 Диц (Вароне, Лилья) – 60:29' (5x5)
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