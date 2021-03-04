«Барыс» обыграл «Металлург» в овертайме и сравнял счёт в серии
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казахстанский «Барыс» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.
Одним из главных героев встречи стал капитан «Барыса» Даррен Диц, который забросил победную шайбу в овертайме и отдал одну результативную передачу. Голкипер гостей Йони Ортио отразил 22 броска. В основное время отличились форвард «Барыса» Кирилл Панюков и нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 1-1. Третья игра пройдёт в столице Казахстана 6 марта.
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