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Вудкрофт: мне понравилось, как билось минское «Динамо». Серия со СКА не закончена

Вудкрофт: мне понравилось, как билось минское «Динамо». Серия со СКА не закончена
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат второго матча серии со СКА (4:6, 0-2 — в серии).

«Немного не повезло в начале игры, был отскок от борта, и мы пропустили на первой минуте. Это немного оттолкнуло нас назад, мы стали играть небрежно. Потом собрались, показали характер, вернулись в игру, сделали счёт 2:3. Затем снова потеряли концентрацию, не усмотрели за игроком перед воротами и бум – уже 2:4. Серьёзно поговорили с ребятами в перерыве, команда собралась и провела хорошо второй и третий периоды, бились, сравняли счёт. К сожалению, получили удаление и пропустили в меньшинстве. Так бывает. Надо забыть эти неудачи, мне понравилось, как билась наша команда, серия ни в коем случае не закончена.

Наши лидеры сыграли сильно, они проявили себя в большинстве, когда были нужны нам больше всего. Чтобы у нас был шанс в этой серии, именно так и должно быть.

Принс и Менелл – хорошие игроки, они и в первом матче сыграли неплохо, но они знали, что способны на большее. Они сделали это во второй игре, серия только начинается, в Минске у нас будет шанс вернуться в серию, и для этого нам необходимо, чтобы эти ребята играли сильно.

Система не работает, раз пропускаем по три гола подряд? Я так не думаю. Мы делали индивидуальные ошибки, теряли концентрацию, недорабатывали, дело не в системе», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА обыграл минское «Динамо» во втором матче серии. Команды забросили 10 шайб
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