«Питтсбург» исключил Кросби из протокола COVID-19 в преддверии встречи с «Филадельфией»

Пресс-служба клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» на официальном сайте объявила об исключении из протокола COVID-19 33-летнего канадского капитана Сидни Кросби, который был внесён в список недоступных игроков во вторник, 2 марта.
Также из «команды такси» отозваны 24-летний американский центральный нападающий Энтони Анджелло и 28-летний крайний форвард Джош Карри.
Ассистенту главного тренера Джошу Рирдену также было разрешено вернуться к исполнению своих обязанностей после прохождения всех процедур, связанных с попаданием в протокол COVID-19.
В нынешнем сезоне Кросби принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 11 результативных передач при показателе полезности «+1».
Напомним, что в ночь с 4 на 5 марта «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду примет «Филадельфию Флайерз». Начало игры – 3:00 мск.
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