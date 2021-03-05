«Нью-Йорк Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», у Бучневича гол и ассист

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Крис Крайдер (3), Павел Бучневич, Брендан Смит и Алекси Лафренье. Бучневич за 16.18 на льду кроме гола отметился результативной передачей. Российский голкипер Игорь Шестёркин за 54.08 совершил 32 сейва из 33 бросков. Другой вратарь Александр Георгиев заменил получившего травму Шестёркина и за 5.52 сделал 3 сейва из 3 бросков.

За «Дэвилз» единственный гол забил Джек Хьюз. Форвард Михаил Мальцев за 9.07 на льду заработал показатель полезности «-1». Защитник Дмитрий Куликов за 19.19 на площадке совершил один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «-1».

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Рейнджерс» 8 и 10 марта сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Дэвилз» 8 марта встретятся с «Бостон Брюинз».