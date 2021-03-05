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«Без этого парня бы не справились». «Рейнджерс» поддержали получившего травму Шестёркина

«Без этого парня бы не справились». «Рейнджерс» поддержали получившего травму Шестёркина
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин за 54.08 совершил 32 сейва из 33 бросков и стал второй звездой матча. Другой вратарь Александр Георгиев заменил получившего травму Шестёркина и за 5.52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела.

Пресс-служба «Рейнджерс» поддержала получившего травму Шестёркина, опубликовав пост, посвящённый российскому голкиперу. «Без этого парня бы не справились», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игорь Шестёркин получил травму нижней части тела в конце матча с «Нью-Джерси»
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