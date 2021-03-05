Игорь Шестёркин получил травму нижней части тела в конце матча с «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 6:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин за 54.08 совершил 32 сейва из 33 бросков. Другой вратарь Александр Георгиев заменил получившего травму Шестёркина и за 5.52 сделал три сейва. После матча главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн сообщил, что Шестёркин получил травму нижней части тела.

«У Игоря травма нижней части тела. Завтра мы будем знать больше информации», — сказал Куинн на пресс-конференции.

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Рейнджерс» 8 и 10 марта сыграют с «Питтсбург Пингвинз», а «Дэвилз» 8 марта встретятся с «Бостон Брюинз».