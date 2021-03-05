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Легендарный Дэррил Саттер возглавил «Калгари». Три года назад он завершил карьеру тренера

Легендарный Дэррил Саттер возглавил «Калгари». Три года назад он завершил карьеру тренера
Хоккей / НХЛ 0
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Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» произвёл перестановки в тренерском штабе, сообщается на официальном сайте команды. После победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:3) руководство «Калгари» освободило Джеффа Уорда от обязанностей главного тренера. Новым главным тренером «огоньков» стал легендарный Дэррил Саттер.

Последним местом работы 62-летнего специалиста был «Лос-Анджелес Кингз». Саттер был уволен после сезона-2016/2017, в котором «короли» не смогли выйти в плей-офф. Дэррил является одним из семи братьев Саттер, шесть из которых сделали себе карьеру в НХЛ. Знаменитый тренер во второй раз в карьере принимает «Калгари». 17 лет назад он выводил команду в финал Кубка Стэнли, где «огоньки» в решающем матче проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Дэррил также тренировал «Сан-Хосе Шаркс» и «Чикаго Блэкхоукс». С «королями» он выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014) в качестве главного тренера. В общей сложности он отработал 18 сезонов в лиге в качестве главного тренера. В июне 2018 года Саттер объявил о завершении тренерской карьеры в Национальной хоккейной лиге. На протяжении последних двух сезонов Дэррил входил в управленческий штаб «Анахайм Дакс».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер завершил карьеру тренера в НХЛ
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