Легендарный Дэррил Саттер возглавил «Калгари». Три года назад он завершил карьеру тренера

Клуб Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» произвёл перестановки в тренерском штабе, сообщается на официальном сайте команды. После победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (7:3) руководство «Калгари» освободило Джеффа Уорда от обязанностей главного тренера. Новым главным тренером «огоньков» стал легендарный Дэррил Саттер.
Последним местом работы 62-летнего специалиста был «Лос-Анджелес Кингз». Саттер был уволен после сезона-2016/2017, в котором «короли» не смогли выйти в плей-офф. Дэррил является одним из семи братьев Саттер, шесть из которых сделали себе карьеру в НХЛ. Знаменитый тренер во второй раз в карьере принимает «Калгари». 17 лет назад он выводил команду в финал Кубка Стэнли, где «огоньки» в решающем матче проиграли «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Дэррил также тренировал «Сан-Хосе Шаркс» и «Чикаго Блэкхоукс». С «королями» он выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014) в качестве главного тренера. В общей сложности он отработал 18 сезонов в лиге в качестве главного тренера. В июне 2018 года Саттер объявил о завершении тренерской карьеры в Национальной хоккейной лиге. На протяжении последних двух сезонов Дэррил входил в управленческий штаб «Анахайм Дакс».
- 5 марта 2021
-
09:46
-
09:35
-
09:31
-
09:22
-
09:12
-
09:11
-
09:00
-
08:50
-
08:34
-
08:01
-
07:53
-
07:45
-
07:37
-
07:19
-
07:14
-
07:05
-
07:04
-
06:55
-
06:52
-
06:18
-
06:17
-
06:08
-
06:08
-
05:59
-
05:46
-
05:33
-
04:45
-
04:30
-
03:40
-
03:26
-
03:06
-
02:13
- 4 марта 2021
-
23:55
-
23:50
-
23:47