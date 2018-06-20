Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер завершил карьеру тренера в НХЛ

Известный тренер Дэррил Саттер объявил о завершении тренерской карьеры в Национальной хоккейной лиге, информирует Sportsnet.

Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Лос-Анджелес Кингз», из которого Саттер был уволен после сезона-2017/18, в котором «короли» не смогли выйти в плей-офф.

Дэррил является одним из семи братьев Саттер, шесть из которых сделали себе карьеру в НХЛ; большинство из них работали вместе с Дэррилом в разных должностях в «Калгари Флэймз». Дэррил также тренировал «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блэкхокс» и «Лос-Анджелес Кингз». С «королями» он выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014) в качестве главного тренера.