Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер завершил карьеру тренера в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Саттер завершил карьеру тренера в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Известный тренер Дэррил Саттер объявил о завершении тренерской карьеры в Национальной хоккейной лиге, информирует Sportsnet.

Последним местом работы 59-летнего специалиста был «Лос-Анджелес Кингз», из которого Саттер был уволен после сезона-2017/18, в котором «короли» не смогли выйти в плей-офф.

Дэррил является одним из семи братьев Саттер, шесть из которых сделали себе карьеру в НХЛ; большинство из них работали вместе с Дэррилом в разных должностях в «Калгари Флэймз». Дэррил также тренировал «Сан-Хосе Шаркс», «Чикаго Блэкхокс» и «Лос-Анджелес Кингз». С «королями» он выиграл два Кубка Стэнли (2012, 2014) в качестве главного тренера.

«Лос-Анджелес» уволил главного тренера Саттера и генменеджера Ломбарди
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент