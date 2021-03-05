Хедман: Василевский весь сезон играет умопомрачительно. Иногда надеемся только на него

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (3:2 ОТ) прокомментировал игру российского голкипера команды Андрея Василевского.
«Василевский – большая часть нашей команды, и иногда приходится надеяться только на него, на то, что он будет держать нас в игре, когда мы показываем не лучший хоккей. Он умопомрачительно играет весь сезон», — отметил Хедман.
Голкипер стал рекордсменом «Лайтнинг» по длительности сухой серии. После первого периода встречи с «Чикаго» Василевский преодолел отметку в 202 минуты 46 секунд без пропущенных шайб и превзошёл показатель прошлого обладателя рекорда, вратаря Джона Грэма, установленный в сезоне-2005/2006. Сухая серия Андрея прервалась на отметке 228 минут 9 секунд после точного броска Райана Карпентера.
- 5 марта 2021
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