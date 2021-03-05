«Мы видим величие». У Василевского – новый рекорд «Тампы», забить ему уже как победа

На вопрос, кто лучший вратарь НХЛ, ни у кого не должно быть и тени сомнения. Конечно, это Андрей Василевский! Он не пропускал три с лишним матча подряд, заставляя соперников думать, что забить ему невозможно.

«Он играет просто нереально!» У Василевского уже три шат-аута подряд и 200 «сухих» минут «Даллас» не может забить россиянину, начиная с пятого матча финала Кубка Стэнли.

Его сухая серия прервалась во втором периоде матча с «Чикаго», но давайте сделаем важную сноску. Это уже не те «ястребы», которых «Тампа» выносила вперёд ногами на старте чемпионата. Они набрали приличный ход и на сей раз представляли реальную угрозу. «Чикаго» сминал соперника большую часть игры, и только Василевский мужественно держал оборону. «Василевский – большая часть нашей команды, и иногда приходится надеяться только на него, что он будет держать нас в игре, когда мы показываем не лучший хоккей. Он весь сезон играет умопомрачительно», — отметил Виктор Хедман.

Во втором периоде впечатляющая сухая серия россиянина подошла к концу на отметке 228 минут 9 секунд, став новым клубным рекордом. Он сделал первый сейв, шайба взмыла в воздух, а дальше четверо игроков «Тампы» не смогли разобраться с двумя игроками «Чикаго», и Райан Карпентер поразил ближний угол.

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После второго периода счёт был лишь 2:0 в пользу «Чикаго» исключительно благодаря Василевскому, который не сломался под колоссальной нагрузкой и отразил 25 из 27 бросков. «Эта игра уже как победа для «Чикаго», потому что они смогли дважды пробить Василевского», — написал автор The Hockey Writers Майк Финк.

«Можете дать ему первое, второе и третье место в голосовании за «Везина Трофи». С точки зрения чистого таланта, Василевский – лучший вратарь лиги. Выиграет он «Везину» или нет, по способностям с ним не сравнится никто. Вообще без шансов. У некоторых людей есть талант, но они не оправдывают надежды. Василевский оправдывает. Мы гадаем, способен ли он на большее, но не требуем этого от него. Мы видим величие», — сказал обладатель современного сухого рекорда НХЛ и аналитик NBC Брайан Буше.



Было бы нечестно по отношению к Василевскому, если бы «Тампа» не собралась на третий период. «Первые два периода мы играли ниже своего уровня, Вася держал нас в игре. Знали, что если забьём один, то игра может перевернуться», — сказал Стивен Стэмкос.



«Молнии» ответили зеркально – начав третий период в меньшинстве, они не только его «убили», но и размочили счёт. А через пару минут Стивен Стэмкос его сравнял, мастерски обыграв Патрика Кейна.

Василевский закрыл свои ворота на замок и продолжал спасать команду. За пять минут до конца основного времени он остановил Мэттью Хаймора, который выкатился один на один после потери Блэйка Коулмана, а в овертайме дважды в ближнем бою переиграл Данкана Кита.

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Победный гол «Тампа» соорудила меньше чем за секунду до конца – Хедман проехался по зоне и в последний момент нанёс бросок. «Я выскочил со скамейки, получил передачу, хотел перевести шайбу на неудобную, но затем передумал. Услышал, как со скамейки все кричат: «Бросай, бросай!», знал, что времени почти не осталось. Был хороший трафик перед воротами, Киллорн подправил мой бросок», — сказал Хедман.