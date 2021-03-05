Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Серавалли: с Ванечеком и Самсоновым «Вашингтону» будет тяжело в плей-офф. Возможна сделка

Серавалли: с Ванечеком и Самсоновым «Вашингтону» будет тяжело в плей-офф. Возможна сделка
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Известный североамериканский обозреватель Фрэнк Серавалли поделился информацией о возможных переменах во вратарской линии «Вашингтон Кэпиталз».

«Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан активно следит за ситуацией на рынке голкиперов и может осуществить сделку. Так получилось, что в «Кэпиталз» с начала нынешнего сезона оказались два голкипера-новичка, и в плей-офф команде может быть очень тяжело рассчитывать на хороший результат. Витек Ванечек играет много, Илья Самсонов переболел коронавирусом и с трудом обретает игровую форму. Кроме этого, «столичные» могут приобрести защитника и нападающего для увеличения глубины состава. Если Самсонов не сможет вернуться в свою боевую форму, вероятность приобретения нового голкипера повысится», — отметил Серавалли в эфире TSN Insider Trading.

В нынешнем сезоне 25-летний Ванечек сыграл 18 матчей, в которых одержал 10 побед, отражая 91% бросков. На счету 24-летнего Самсонова две победы в трёх матчах при 87,8% отражённых бросков.

Квадроцикл и карантин. Как Самсонов испортил себе шансы стать первым номером «Вашингтона»
Приключения россиянина могут очень негативно сказаться на его карьерных перспективах.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021