Серавалли: с Ванечеком и Самсоновым «Вашингтону» будет тяжело в плей-офф. Возможна сделка

Известный североамериканский обозреватель Фрэнк Серавалли поделился информацией о возможных переменах во вратарской линии «Вашингтон Кэпиталз».
«Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан активно следит за ситуацией на рынке голкиперов и может осуществить сделку. Так получилось, что в «Кэпиталз» с начала нынешнего сезона оказались два голкипера-новичка, и в плей-офф команде может быть очень тяжело рассчитывать на хороший результат. Витек Ванечек играет много, Илья Самсонов переболел коронавирусом и с трудом обретает игровую форму. Кроме этого, «столичные» могут приобрести защитника и нападающего для увеличения глубины состава. Если Самсонов не сможет вернуться в свою боевую форму, вероятность приобретения нового голкипера повысится», — отметил Серавалли в эфире TSN Insider Trading.
В нынешнем сезоне 25-летний Ванечек сыграл 18 матчей, в которых одержал 10 побед, отражая 91% бросков. На счету 24-летнего Самсонова две победы в трёх матчах при 87,8% отражённых бросков.
- 5 марта 2021
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