КХЛ наложила денежный штраф на защитника «Автомобилиста» Корбиниана Хольцера
Континентальная хоккейная лига наложила денежный штраф на защитника «Автомобилиста» Корбиниана Хольцера, сообщается на официальном сайте организации.
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Авангард» — «Автомобилист». Время – 13:32. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника гостей Корбиниана Хольцера наказание по п.1.24. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении КХЛ.
На пресс-конференции после второго матча серии первого раунда плей-офф «Авангард» — «Автомобилист» (4:3, 2-0) главный тренер омского клуба Боб Хартли прокомментировал поведение немецкого защитника во время встречи.
Хартли: видел провокацию Хольцера, как и все на арене. Таким жестам нет места в спорте
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