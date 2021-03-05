КХЛ наложила денежный штраф на защитника «Автомобилиста» Корбиниана Хольцера

Континентальная хоккейная лига наложила денежный штраф на защитника «Автомобилиста» Корбиниана Хольцера, сообщается на официальном сайте организации.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча: «Авангард» — «Автомобилист». Время – 13:32. На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника гостей Корбиниана Хольцера наказание по п.1.24. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении КХЛ.

На пресс-конференции после второго матча серии первого раунда плей-офф «Авангард» — «Автомобилист» (4:3, 2-0) главный тренер омского клуба Боб Хартли прокомментировал поведение немецкого защитника во время встречи.