Макгуайр: если бы Маршан ударил так, как Овечкин, ему бы дали большую дисквалификацию

Известный телекомментатор Пьер Макгуайр оценил решение дисциплинарного комитета Национальной хоккейной лиги не дисквалифицировать капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Знаете, если бы на месте Овечкина был такой игрок, как форвард «Бостона» Брэд Маршан, то ему бы дали большую дисквалификацию. Он наверняка пропустил бы больше, чем один матч. Хотя, надо признать, репутация у Маршана не из лучших», — сказал Макгуайр в эфире радиостанции TSN690.

Напомним, что в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз» российский форвард ударил клюшкой в пах форварда «мишек» Трента Фредерика, за что получил штраф в размере $ 5 тыс., однако избежал дисквалификации.