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«Торпедо» сможет допускать на матчи Кубка Гагарина до 70 процентов зрителей

«Торпедо» сможет допускать на матчи Кубка Гагарина до 70 процентов зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Власти Нижегородской области разрешили «Торпедо» заполнять арену на домашних матчах Кубка Гагарина на 70 процентов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Правительства региона. Раньше трибуны из-за коронавируса могли заполняться лишь на 40 процентов.

«Увеличена заполняемость дворца спорта на матчах «Торпедо». Домашние игры в серии плей-офф всегда являются кульминацией сезона. Знаю, как этого ждут болельщики и как нужна поддержка нашей команде», — сказал губернатор области Глеб Никитин.

Напомним, что в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Торпедо» встречается с «Ак Барсом». После первого матча команда Дмитрия Квартальнова впереди — 1-0. Матчи в Нижнем Новгороде «Торпедо» проведёт 7 и 9 марта.

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