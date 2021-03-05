«Торпедо» сможет допускать на матчи Кубка Гагарина до 70 процентов зрителей

Власти Нижегородской области разрешили «Торпедо» заполнять арену на домашних матчах Кубка Гагарина на 70 процентов. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Правительства региона. Раньше трибуны из-за коронавируса могли заполняться лишь на 40 процентов.

«Увеличена заполняемость дворца спорта на матчах «Торпедо». Домашние игры в серии плей-офф всегда являются кульминацией сезона. Знаю, как этого ждут болельщики и как нужна поддержка нашей команде», — сказал губернатор области Глеб Никитин.

Напомним, что в серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина «Торпедо» встречается с «Ак Барсом». После первого матча команда Дмитрия Квартальнова впереди — 1-0. Матчи в Нижнем Новгороде «Торпедо» проведёт 7 и 9 марта.