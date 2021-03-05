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У капитана «Нью-Джерси» Хишира перелом пазух носа. Он может пропустить несколько недель

У капитана «Нью-Джерси» Хишира перелом пазух носа. Он может пропустить несколько недель
Хоккей / НХЛ 0
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Капитан «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир получил перелом пазух носа и попал под действие протокола НХЛ по борьбе с сотрясениями мозга, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Статус хоккеиста квалифицируется как «с недели на неделю».

Хишир пропустил три последних матча.

Во встрече с «Вашингтон Кэпиталз», прошедшей 27 февраля на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США), форвард получил травму. В третьем периоде после броска Пи Кея Суббэна шайба рикошетом от клюшки Ника Дауда попала Хиширу в лицо. В том матче «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2 (3:1, 0:1, 2:0).

В нынешнем сезоне Хишир принял участие в пяти встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», у Овечкина и Орлова — «+1»
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