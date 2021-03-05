Двукратный чемпион России Шахрайчук возглавил сборную Украины

Вадим Шахрайчук стал главным тренером сборной Украины, сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея.



Его помощником назначен Константин Симчук.



Шахрайчук — двукратный чемпион России. Ранее он выступал за казанский «Ак Барс», омский «Авангард», ярославский «Локомотив», «Спартак», московское «Динамо», ХК МВД, челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» и нижегородское «Торпедо».



C 22 марта по 6 сентября 2017 года Шахрайчук возглавлял новокузнецкий «Металлург».



На данный момент он является главным тренером румынского клуба «Дунэря».



Симчук ранее играл за московский «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», новосибирскую «Сибирь», магнитогорский «Металлург», ХК МВД и столичный ЦСКА.

Новым главным тренером «Ижстали» стал Вадим Шахрайчук