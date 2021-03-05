Лямся: «Салавату» нужно поработать над дисциплиной и минимизировать удаления

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал итоги встречи с «Трактором» (3:2 ОТ, 1-1).



«Мы нашли тот эмоциональный уровень, в котором надо играть в плей-офф. Мы заслужили победу, трудились все 60 минут, включая овертайм. Метсола провёл отличный матч сегодня и помог команде победить. Можно ли было поставить Семёнова и внедрить свежую кровь? Сегодня — нет, а в следующем матче подумаем и посмотрим.



Жарков сегодня дал много энергии партнёрам, он послужил хорошим примером. Согласен, надо поработать над дисциплиной и минимизировать удаления. Ключевой момент — удаление Науменкова, после которого у нас сбился ритм. Соперник смог вернуться в игру. У «Трактора» тоже хорошо сыграл вратарь. Игра Амирова и Башкирова? У них были шансы, но ведь они были и у опытного Гранлунда. Однако голкипер соперника, как я уже отметил, сыграл хорошо.



Мы добавили в нападении по сравнению с прошлым матчем. Думаю, в течение всей кубковой весны первая тройка нам поможет. Сегодня она нам очень помогла. Нам, повторюсь, нужно исключить лишние удаления. Второй гол «Трактора» стал следствием того, что ранее у нас было удаление, которое сбило ритм, потом мы совершили несколько ошибок, а шайба удачно отскочила на клюшку Бэйлена. Сейчас нам нужно сфокусироваться на следующей встрече. У нас очень сильный соперник», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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