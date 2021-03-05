Федотов: будет вдвойне приятно, если «Салават» чуть быстрее отправится в отпуск

Вратарь «Трактора» Иван Федотов подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ, 1-1).
«Хороший, интересный матч. Каждый выходил на лёд биться. «Салавату» надо было играть более слаженно и раскованно. Они больше доминировали, мы играли вторым номером. Моя мотивация — пройти дальше, как и у любого игрока. Будет вдвойне приятно, если «Салават» чуть быстрее отправится в отпуск, но в целом нам важно, чтобы команда проходила дальше и обыгрывала любого соперника. Третий гол? Шансы отразить бросок есть всегда. Где-то я потерял концентрацию. Прошёл хороший пас, не очень грамотно сыграли позиционно, пропустили в пустые ворота.
У нас оба вратаря — два первых номера. Не считаю нужным разделять хоккеистов нашей команды на номера. У нас всё идёт для достижения командного результата. Это мой первый опыт в плей-офф Кубка Гагарина. Тут больше ответственности, каждая шайба может стать ключевой. Стараешься выручать команду, давать ей эмоциональный всплеск. Мы разбираем соперника, а соперник разбирает нас. Не ставлю задачу переиграть именно Метсолу. Важно выиграть конкретный матч у любого соперника. Я выхожу и делаю свою работу», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 5 марта 2021
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