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Науменков — о своём удалении: игрок хорошо показал. Думал, что этот хоккеист другого плана

Науменков — о своём удалении: игрок хорошо показал. Думал, что этот хоккеист другого плана
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал победу в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).

«Забили очень важный гол, важная победа. Получили положительные эмоции.

Выбивают ли мои удаления меня из игры? Не могу комментировать. Во втором удалении человек хорошо показал. Я думал, что этот хоккеист другого плана. Но ничего страшного.

Почему мои удаления стали стабильными? Без комментариев.

Показалось ли, что во втором удалении я даже не попал по лицу соперника, дважды ударил по корпусу? Да.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Что я изменил за один день в своей игре? Настрой не менялся. Нельзя уступать было ни в каких планах. Нужна была победа.

Было ли нервно во время овертайма? Нервов не было. Я думаю, что перевес был на нашей стороне. Было много моментов, нужно было реализовывать. Наше звено создало хороший момент, потом забили гол», — приводит слова Науменкова «ГорОбзор.ру».

«Салават» вырвал у «Трактора» победу в овертайме и сравнял счёт в серии
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