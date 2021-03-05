Науменков — о своём удалении: игрок хорошо показал. Думал, что этот хоккеист другого плана

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал победу в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).



«Забили очень важный гол, важная победа. Получили положительные эмоции.



Выбивают ли мои удаления меня из игры? Не могу комментировать. Во втором удалении человек хорошо показал. Я думал, что этот хоккеист другого плана. Но ничего страшного.



Почему мои удаления стали стабильными? Без комментариев.



Показалось ли, что во втором удалении я даже не попал по лицу соперника, дважды ударил по корпусу? Да.

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Что я изменил за один день в своей игре? Настрой не менялся. Нельзя уступать было ни в каких планах. Нужна была победа.



Было ли нервно во время овертайма? Нервов не было. Я думаю, что перевес был на нашей стороне. Было много моментов, нужно было реализовывать. Наше звено создало хороший момент, потом забили гол», — приводит слова Науменкова «ГорОбзор.ру».