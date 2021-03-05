Науменков — о своём удалении: игрок хорошо показал. Думал, что этот хоккеист другого плана

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков прокомментировал победу в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (3:2 ОТ).
«Забили очень важный гол, важная победа. Получили положительные эмоции.
Выбивают ли мои удаления меня из игры? Не могу комментировать. Во втором удалении человек хорошо показал. Я думал, что этот хоккеист другого плана. Но ничего страшного.
Почему мои удаления стали стабильными? Без комментариев.
Показалось ли, что во втором удалении я даже не попал по лицу соперника, дважды ударил по корпусу? Да.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Что я изменил за один день в своей игре? Настрой не менялся. Нельзя уступать было ни в каких планах. Нужна была победа.
Было ли нервно во время овертайма? Нервов не было. Я думаю, что перевес был на нашей стороне. Было много моментов, нужно было реализовывать. Наше звено создало хороший момент, потом забили гол», — приводит слова Науменкова «ГорОбзор.ру».
- 5 марта 2021
-
22:15
-
22:02
-
21:57
-
21:56
-
21:26
-
20:50
-
20:44
-
20:37
-
20:30
-
20:25
-
20:10
-
19:58
-
19:29
-
19:21
-
19:04
-
18:38
-
18:31
-
18:22
-
18:12
-
18:00
-
17:43
-
17:15
-
16:48
-
16:23
-
16:00
-
15:35
-
15:14
-
15:00
-
14:38
-
14:25
-
14:11
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:00