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«Локомотив» разгромил «Йокерит» со счётом 5:0. У Паскуале — второй шат-аут подряд

«Локомотив» разгромил «Йокерит» со счётом 5:0. У Паскуале — второй шат-аут подряд
Хоккей / КХЛ 0

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Петерссон (Охтамаа, Ткачёв) – 15:22' (5x5)   2:0 Петерссон (Ткачёв, Рафиков) – 33:15' (5x5)   3:0 Ткачёв (Коршков) – 40:59' (5x5)   4:0 Ткачёв (Петерссон, Коршков) – 46:48' (5x5)   5:0 Пулккинен (Каюмов) – 50:07' (5x5)

На 16-й минуте Андре Петерссон вывел «железнодорожников» вперёд. На 34-й минуте Петерссон оформил дубль. На первой минуте третьего периода Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота «Йокерита», а через шесть минут забил вторую шайбу. Ещё один гол на счету Теэму Пулккинена. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале оформил второй шат-аут подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Ярославле 7 марта.

Календарь плей-офф КХЛ
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