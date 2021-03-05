«Локомотив» разгромил «Йокерит» со счётом 5:0. У Паскуале — второй шат-аут подряд

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» обыграл финский «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
На 16-й минуте Андре Петерссон вывел «железнодорожников» вперёд. На 34-й минуте Петерссон оформил дубль. На первой минуте третьего периода Владимир Ткачёв забросил третью шайбу в ворота «Йокерита», а через шесть минут забил вторую шайбу. Ещё один гол на счету Теэму Пулккинена. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале оформил второй шат-аут подряд.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Локомотив» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Ярославле 7 марта.
- 5 марта 2021
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