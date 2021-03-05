«Ак Барс» уверенно обыграл «Торпедо»
Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Тихонов (Кормье, Лямкин) – 04:07' (5x5) 2:0 Да Коста (Тихонов) – 06:57' (5x5) 3:0 Кормье (Песонен, Журавлёв) – 18:27' (5x5) 4:0 Журавлёв (Песонен, Петров) – 37:21' (5x5) 4:1 Чехович (Шварц, Марин) – 57:06' (5x5)
На 5-й минуте Виктор Тихонов вывел казанцев вперёд. Через две минуты Стефан Да Коста увеличил преимущество. На 19-й минуте периода Патрис Кормье забросил третью шайбу «Ак Барса». В конце второго периода забил Даниил Журавлёв. Единственную шайбу в составе «Торпедо» забросил Иван Чехович.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Ак Барс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта.
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