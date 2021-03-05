«Ак Барс» уверенно обыграл «Торпедо»

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

На 5-й минуте Виктор Тихонов вывел казанцев вперёд. Через две минуты Стефан Да Коста увеличил преимущество. На 19-й минуте периода Патрис Кормье забросил третью шайбу «Ак Барса». В конце второго периода забил Даниил Журавлёв. Единственную шайбу в составе «Торпедо» забросил Иван Чехович.

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«Ак Барс» повёл в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Третья встреча пройдёт в Нижнем Новгороде 7 марта.