Квартальнов объяснил, почему на матч с «Торпедо» «Ак Барс» выпустил Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу во втором матче серии Кубка Гагарина с «Торпедо» (4:1, 2-0).



«Было хорошее начало с нашей стороны: забили три гола в первом периоде. Поэтому, наверное, мы и победили.



Выход Тимура Билялова вместо Адама Рейдеборна? Вынуждены были это сделать. Адам не смог сегодня сыграть.



Почему Альберт Яруллин в третьем периоде сыграл всего две минуты? Я пока не готов на это ответить. Там были небольшие проблемы, надо пообщаться с доктором.



Альберт не смог сыграть. Не могу сказать, что мы его потеряли. Наверное, он будет играть в следующей встрече. Посмотрим.



Доволен ли тем, как действует звено Патриса Кормье против первого звена «Торпедо»? Всегда есть какие-то моменты, которые надо подкорректировать и улучшить. Не могу сказать, что они каждый раз выходили — старались их выпускать, но играли и другие. Посмотрим — только начало серии», — приводит слова Квартальнова «Бизнес.Online».

«Ак Барс» уверенно обыграл «Торпедо»