Квартальнов объяснил, почему на матч с «Торпедо» «Ак Барс» выпустил Билялова

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу во втором матче серии Кубка Гагарина с «Торпедо» (4:1, 2-0).
«Было хорошее начало с нашей стороны: забили три гола в первом периоде. Поэтому, наверное, мы и победили.
Выход Тимура Билялова вместо Адама Рейдеборна? Вынуждены были это сделать. Адам не смог сегодня сыграть.
Почему Альберт Яруллин в третьем периоде сыграл всего две минуты? Я пока не готов на это ответить. Там были небольшие проблемы, надо пообщаться с доктором.
Альберт не смог сыграть. Не могу сказать, что мы его потеряли. Наверное, он будет играть в следующей встрече. Посмотрим.
Доволен ли тем, как действует звено Патриса Кормье против первого звена «Торпедо»? Всегда есть какие-то моменты, которые надо подкорректировать и улучшить. Не могу сказать, что они каждый раз выходили — старались их выпускать, но играли и другие. Посмотрим — только начало серии», — приводит слова Квартальнова «Бизнес.Online».
- 5 марта 2021
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