Кэссиди — о приёме Уилсона: «Бостон» дал понять, что такие вещи делать необязательно
Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал травму защитника Брэндона Карло в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).
«Иногда, когда происходят такие вещи, а свистка не следует, игроки разбираются с ситуацией сами на льду. Мы ответили подобающим образом, выиграли матч и дали понять одному их игроку, что такие вещи делать необязательно. Вот что мы сделали, и вот что я думаю про всю эту ситуацию», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ на русском языке.
Во время матча с «Кэпиталз» Брэндона Карло увезли в больницу на скорой. Он получил травму головы в жёстком столкновений с форвардом Томом Уилсоном, в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу.
Защитника «Бостона» Карло увезли в больницу на скорой после столкновения с Уилсоном
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