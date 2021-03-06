Беднар: Ничушкин сыграл хорошо, без вопросов. Он работал на льду и всё грамотно исполнил

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру нападающего Валерия Ничушкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс» (3:2 ОТ). В этой встрече россиянин оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.
«Да, я думаю, что Ничушкин сыграл хорошо, без вопросов. Просто посмотрите, как он забил свои два гола. Как работал на льду, и всё грамотно исполнил. Мне это напомнило, как Валерий играл в прошлом сезоне, когда без тени сомнения шёл на ворота, создавал моменты, нагнетал давление — с шайбой и без. Он забросил сегодня две очень важные шайбы.
И вообще я хочу отдать должное всей команде, которая проявила характер, сумела найти путь к победе. Хотя мы начали матч не слишком хорошо, были медленными и выглядели уставшими. Но ничего не поделаешь, это особенности календаря», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ на русском языке.
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