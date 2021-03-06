«Барыс» — «Металлург»: хозяева открыли счёт, играя в меньшинстве

Во втором матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает магнитогорский «Металлург» (1:0, идёт второй период).

На 13-й минуте встречи казахстанский клуб был наказан двухминутным штрафом за нарушение численного состава. При розыгрыше большинства хоккеисты «Металлурга» неудачно потеряли шайбу при входе в чужую зону, позволив форварду «Барыса» Якобу Лилья убежать «один в ноль» и забросить шайбу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.