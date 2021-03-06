Форвард сборной Чехии Давид Штястны может продолжить карьеру в КХЛ
Нападающий сборной Чехии Давид Штястны может перейти в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
По информации источника, игроком интересуются сразу несколько клубов лиги. Сам чех тоже хочет сменить обстановку и покинуть свою нынешнюю команду «Млада-Болеслав» после окончания сезона.
В нынешнем сезоне 27-летний форвард в 50 матчах забросил 26 шайб и отдал 26 результативных передач при полезности «+20» и 16 минутах штрафного времени. В клубе «Млада-Болеслав» он проводит третий сезон.
В декабре 2020 года Штястны был вызван в состав сборной Чехии на Кубок Первого канала. На турнире он провёл два матча и не отметился результативными действиями.
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