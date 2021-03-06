Питерс: Германа Титова не было на скамейке сегодня. Он был на арене, но ему стало хуже

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал результаты встречи с омским «Авангардом» (2:1, 1:2), а также оценил состояние здоровья нападающего екатеринбургской команды Анатолия Голышева и своего ассистента Германа Титова.

«Я ещё не знаю точно, что случилось с Голышевым. Когда мы играли 59-ю встречу регулярки, несколько игроков подцепили простуду. Если вы заметили, Германа Титова сегодня не было на скамейке сегодня. Он был на арене, но ему стало хуже, он не смог присутствовать на матче. Мне кажется, что у Анатолия следствие простуды. Сейчас поговорю с доктором, надеюсь, Голышев сможет провести следующую встречу», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.