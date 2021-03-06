«Динамо» сравняло счёт в матче с «Северсталью» за три секунды до конца 3-го периода

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина череповецкая «Северсталь» принимает московское «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце.

На последней минуте третьего периода при счёте 1:0 в пользу череповчан «Динамо» проводило последнюю атаку. Шайба пришла к Андрею Сергееву, тот сразу перевёл её на пятачок. Дмитрий Яшкин постарался подправить снаряд, отскочивший к Дмитрию Кагарлицкому. Нападающий без раздумий нанёс бросок и сравнял счёт всего за три секунды до конца периода.

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После трёх периодов встречи счёт равный — 1:1. В составе «Северстали» шайбу забросил Якоб Берглунд. Команды ждёт овертайм.