Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Клинкхаммер махнул на судью после победного гола СКА в овертайме

Клинкхаммер махнул на судью после победного гола СКА в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 79-й минуте «Динамо» играло в двойном меньшинстве, СКА проводил позиционную атаку. После передач Кирилла Марченко и Василия Подколзина шайбу получил Линден Вей. Он сблизился с воротами, выждал паузу и бросил точно в дальний угол, принеся своей команде победу.

После этого капитан минчан Роб Клинкхаммер, прежде удалённый за удар клюшкой, выехал со скамейки штрафников и махнул рукой в сторону судей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

СКА обыграл «Динамо» в Минске. Победную шайбу забросил Вей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021