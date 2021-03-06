Протас: минскому «Динамо» отступать некуда — будем сражаться до конца

Нападающий минского «Динамо» Алексей Протас подвёл итоги встречи со СКА (3:4 ОТ, 0-3).

«Вся встреча была напряжённой, как и ожидали. Не расслаблялись ни на минуту, но соперник оказался сильнее. Опыт участия в плей-офф WHL помогает. Даже в овертайме была уверенность, это добавляло сил. Мы все расстроены результатом, но никто голову не вешает. Настраиваемся на следующий матч. Мы будем биться при своих болельщиках. Нам отступать некуда — будем сражаться до конца», — передаёт слова Протаса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.