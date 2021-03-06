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Георгиев отдал результативную передачу и повторил несколько достижений Лундквиста

Георгиев отдал результативную передачу и повторил несколько достижений Лундквиста
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отдал результативную передачу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Как отмечает пресс-служба «Нью-Йорка» в «Твиттере», российский вратарь стал первым голкипером «Рейджерс» после Хенрика Лундквиста, отдавшим первую результативную передачу. Шведский страж ворот отметился пасом на Дерека Степана в матче с «Нью-Джерси» 22 марта 2014 года.

Кроме того, Георгиев — первый вратарь «Рейнджерс» после Лундквиста, отдавший результативную передачу на гол, забитый не в пустые ворота. Король Хенрик отдал пас на Брэда Ричардса во встрече с «Детройт Ред Уингз» 21 марта 2021 года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

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