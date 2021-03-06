Малкин забросил пятую шайбу в сезоне, эффектно перехитрив вратаря «Филадельфии»

В эти минуты «Питтсбург Пингвинз» на арене «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» принимает «Филадельфию Флайерз». После первого периода счёт 2:1 в пользу хозяев.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии».

Это его пятый гол в сезоне.

На 8-й минуте при счёте 1:0 в пользу «Филадельфии» игроки «Пингвинз» вошли в зону «лётчиков». Джейк Гюнцель отдал передачу на Малкина. Российский нападающий остался один на один с вратарём «Флайерз» Брайаном Эллиоттом. Тем не менее он решил обыграть голкипера и, заехав за ворота, занёс шайбу в пустые ворота. Эллиотт, которому помешал упавший защитник Трэвис Санхайм, не успел переместиться.

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