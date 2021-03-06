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Главный арбитр КХЛ Анисимов прокомментировал удаления в овертайме матча «Динамо» Мн — СКА

Главный арбитр КХЛ Анисимов прокомментировал удаления в овертайме матча «Динамо» Мн — СКА
Хоккей / КХЛ 0

Вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал удаления в овертайме матча между минским «Динамо» и СКА, после которых санкт-петербургская команда усилиями Линдена Вея забросила победную шайбу.

«Удаления в овертайме матча «Динамо» (Минск) — СКА были оправданными со стороны арбитров. В первом случае Зак Митчелл попал клюшкой по лицу Линдену Вею, а затем Роб Клинхкаммер нанёс удар клюшкой по клюшке Владимира Ткачёва», — сказал Анисимов «Чемпионату».

Напомним, в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА в овертайме обыграл минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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