Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.
За победителей шайбы забросили Евгений Малкин, Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Джаред Макканн. В составе «Флайерз» голы на счету Трэвиса Конечны, Кевина Хейза и Шейна Гостисбера.
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал результативную передачу при показателе полезности «-1».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта (по московскому времени).
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