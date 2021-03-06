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Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 21:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Конечны (Лотон) – 06:08' (5x5)   1:1 Малкин (Кросби, Гюнцель) – 07:54' (5x4)   2:1 Раст (Гюнцель, Кросби) – 18:01' (5x4)   2:2 Хейз (Проворов, Конечны) – 21:20' (5x4)   2:3 Гостисбер (Лотон, Ворачек) – 32:04' (5x5)   3:3 Астон-Риз (Танев) – 38:10' (5x5)   4:3 Макканн (Танев, Малкин) – 50:41' (5x5)

За победителей шайбы забросили Евгений Малкин, Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Джаред Макканн. В составе «Флайерз» голы на счету Трэвиса Конечны, Кевина Хейза и Шейна Гостисбера.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал результативную передачу при показателе полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта (по московскому времени).

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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