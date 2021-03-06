Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

За победителей шайбы забросили Евгений Малкин, Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Джаред Макканн. В составе «Флайерз» голы на счету Трэвиса Конечны, Кевина Хейза и Шейна Гостисбера.



Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу.



Защитник «Филадельфии» Иван Проворов отдал результативную передачу при показателе полезности «-1».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта (по московскому времени).