28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл», Аччари оформил хет-трик

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Ноэль Аччари и ещё по разу отличились Ааро Экблад, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано. В составе хозяев по шайбе в свой актив записали Ээли Толванен и Виктор Арвидссон. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 28 сейвов. Форвард Александр Барков отметился результативной передачей. Нападающий Григорий Денисенко не отметился результативными действиями.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.