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28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл», Аччари оформил хет-трик

28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Нэшвилл», Аччари оформил хет-трик
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Флорида Пантерз». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и закончилась победой гостей со счетом 6:2.

В составе победителей хет-трик оформил Ноэль Аччари и ещё по разу отличились Ааро Экблад, Джонатан Юбердо и Фрэнк Ватрано. В составе хозяев по шайбе в свой актив записали Ээли Толванен и Виктор Арвидссон. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский совершил 28 сейвов. Форвард Александр Барков отметился результативной передачей. Нападающий Григорий Денисенко не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2021, суббота. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Толванен (Форсберг, Йози) – 05:46' (5x4)   1:1 Экблад – 19:47' (5x5)   1:2 Юбердо (Хёрнквист, Гудас) – 21:15' (5x5)   1:3 Аччари (Экблад, Ватрано) – 31:16' (5x5)   1:4 Аччари (Яндл) – 38:46' (5x5)   2:4 Арвидссон (Форсберг, Джохансен) – 40:19' (5x5)   2:5 Ватрано (Барков) – 54:56' (5x5)   2:6 Аччари (Яндл, Юбердо) – 56:58' (5x4)
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