Евгений Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Филадельфия»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

Первой звездой матча признали российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Второй звездой матча стал форвард «Питтсбурга» Брэндон Танев, который сделал две результативные передачи. Третья звезда – игрок «Филадельфии» Скотт Лотон, который отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта (по московскому времени).