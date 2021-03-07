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Евгений Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Филадельфия»

Евгений Малкин признан первой звездой матча «Питтсбург» — «Филадельфия»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Майка Салливана.

Первой звездой матча признали российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, который забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Второй звездой матча стал форвард «Питтсбурга» Брэндон Танев, который сделал две результативные передачи. Третья звезда – игрок «Филадельфии» Скотт Лотон, который отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» сыграет дома с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Филадельфия» дома сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи состоятся в ночь с 7 на 8 марта (по московскому времени).

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию»
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