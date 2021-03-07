«Даллас» обыграл «Коламбус», Эттингер оформил шат-аут

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» дома разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Дикинсон, Джо Павелски, Миро Хейсканен, Роопе Хинц и Радек Факса. Российский форвард Денис Гурьянов за 16.53 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Голкипер Джейк Эттингер оформил шат-аут, отразив 21 бросок.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков за 15.50 на льду один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

«Даллас» одержал вторую победу в последних 10 играх, у «Блю Джекетс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующий матч 8 марта «Даллас» проведёт дома с «Нэшвилл Предаторз», а «Коламбус» 10 и 12 марта примет «Флориду Пантерз».

В других матчах игрового дня «Монреаль» разгромил «Виннипег» (7:1), «Ванкувер» обыграл «Торонто» (4:2), а «Аризона» победила «Миннесоту» (5:2).