«Колорадо» проиграл «Анахайму» в овертайме, у Ничушкина голевая передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4, проигрывая 2:4 за 7 минут до конца основного времени.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рикард Раккель, Трой Терри (2), Кевин Шаттенкирк и Райан Гецлаф.

За «Колорадо» забили Логан О’Коннор, Микко Рантанен, Габриэль Ландеског и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 17.27 на площадке отдал результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

«Дакс» одержали первую победу за последние 10 игр, у «Эвеланш» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Анахайм» проведёт дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Колорадо» в эти же даты примет «Аризону Койотс».