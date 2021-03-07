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«Колорадо» проиграл «Анахайму» в овертайме, у Ничушкина голевая передача

«Колорадо» проиграл «Анахайму» в овертайме, у Ничушкина голевая передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» на выезде в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 5:4, проигрывая 2:4 за 7 минут до конца основного времени.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рикард Раккель, Трой Терри (2), Кевин Шаттенкирк и Райан Гецлаф.

За «Колорадо» забили Логан О’Коннор, Микко Рантанен, Габриэль Ландеског и Брэндон Саад. Российский форвард Валерий Ничушкин за 17.27 на площадке отдал результативную передачу, трижды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

«Дакс» одержали первую победу за последние 10 игр, у «Эвеланш» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Анахайм» проведёт дома с «Лос-Анджелес Кингз», а «Колорадо» в эти же даты примет «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 5
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Ракелль (Стил) – 05:10' (5x5)   0:2 Терри (Хенрик, Махура) – 24:26' (5x5)   1:2 О'Коннор (Ничушкин, Тэйвз) – 32:06' (5x5)   2:2 Рантанен (Жирар, Кадри) – 37:36' (5x4)   3:2 Рантанен (Жирар, Ландеског) – 46:03' (5x5)   4:2 Саад (Бураковски, Кадри) – 46:27' (5x5)   4:3 Терри (Фаулер, Комтуа) – 53:03' (5x5)   4:4 Шаттенкирк (Ракелль, Хенрик) – 57:10' (5x4)   4:5 Гецлаф (Ракелль, Шаттенкирк) – 61:59' (4x3)
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