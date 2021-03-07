«Лос-Анджелес» в матче с «Сент-Луисом» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в овертайме победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (2), Мэтт Лафф и Адриан Кемпе.
За «Сент-Луис» голы забили Дэвид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко за 16.25 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
«Кингз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Сент-Луис» 9 марта сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (Шенн, Данн) – 00:25' (5x5) 0:2 Уокер (Бле, Бортуццо) – 04:38' (5x5) 0:3 О'Райлли (Шенн, Перрон) – 11:05' (5x4) 1:3 Копитар (Иафалло, Андерсон) – 13:08' (5x5) 2:3 Копитар (Иафалло, Даути) – 38:09' (5x4) 3:3 Лафф (Копитар, Рой) – 39:49' (5x5) 4:3 Кемпе (Виларди, Уокер) – 61:45' (3x3)
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