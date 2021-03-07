«Лос-Анджелес» в матче с «Сент-Луисом» отыгрался с 0:3 и победил в овертайме

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в овертайме победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Анже Копитар (2), Мэтт Лафф и Адриан Кемпе.

За «Сент-Луис» голы забили Дэвид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко за 16.25 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».

«Кингз» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Блюз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 9 и 11 марта «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Анахайм Дакс», а «Сент-Луис» 9 марта сыграет с «Сан-Хосе Шаркс».