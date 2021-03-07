Берюбе: думал, что Тарасенко забьёт в овертайме, но не получилось

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе после поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4 ОТ) прокомментировал возвращение на лёд российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Владимир хорошо смотрелся. Играл короткими сменами, сделал много хорошей работы. Думал, что он забьёт в овертайме, но не получилось. Главное, что с катанием всё было в порядке, он был силён физически, так что это хороший знак для него», — сказал Берюбе.

В овертайме 29-летний нападающий мог решить судьбу встречи, но не реализовал опасный момент, который сам для себя и создал. Владимир сумел вылезти на пятак «королей», уйдя из-под опеки форварда соперников Габриэля Виларди, однако сначала голкипер «Кингз» Джонатан Куик в падении сумел зацепить шайбу клюшкой, а затем игровой снаряд сошёл с клюшки Тарасенко, и бросок не удался. Игроки «Лос-Анджелеса» сумели выбежать в контратаку, которую точным броском завершил Адриан Кемпе.