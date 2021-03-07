Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Торпедо НН» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дети Тарасенко ярко отреагировали на его возвращение на лёд в матче с «Лос-Анджелесом»

Дети Тарасенко ярко отреагировали на его возвращение на лёд в матче с «Лос-Анджелесом»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в овертайме победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.

За «Сент-Луис» голы забили Дэвид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко за 16.25 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Для Тарасенко этот матч стал первым в нынешнем сезоне.

Пресс-служба «Сент-Луиса» опубликовала видео, на котором запечатлено, как дети Тарасенко наблюдают матч по телевизору. «Папа! Дети Тарасенко, которые видят его на экране, — это самое важное, что вы увидите сегодня», — подписано видео в «Инстаграме».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P… Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Сент-Луиса».

Тарасенко не реализовал опасный момент в овертайме, в контратаке забил Кемпе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021