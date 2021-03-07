Дети Тарасенко ярко отреагировали на его возвращение на лёд в матче с «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома в овертайме победил «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.



За «Сент-Луис» голы забили Дэвид Перрон, Натан Уокер и Райан О’Райлли. Российский форвард Владимир Тарасенко за 16.25 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2». Для Тарасенко этот матч стал первым в нынешнем сезоне.

Пресс-служба «Сент-Луиса» опубликовала видео, на котором запечатлено, как дети Тарасенко наблюдают матч по телевизору. «Папа! Дети Тарасенко, которые видят его на экране, — это самое важное, что вы увидите сегодня», — подписано видео в «Инстаграме».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P… Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Сент-Луиса».