Лямся: понимали, что «Трактор» будет эмоционален. Старались играть надёжно все 60 минут

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Трактором» (4:0, 2-1 — в серии).

«Мы показали хорошую и надёжную игру. Хороший матч провёл Метсола, как и все четыре звена. Все звенья придерживались плана на игру, плюс мы исключили ненужные удаления.

Мы прекрасно понимали, что «Трактор» будет эмоционален на первых минутах. Старались «убивать» моменты соперника и играть надёжно все 60 минут. Нам это удалось. Проблемы приходят, когда действуешь пассивно, поэтому мы старались играть активно. Коледов не играл, так как у него небольшие проблемы со здоровьем.

Наше четвёртое звено хорошо играет, забивает голы, парни очень стараются. Может, нам чуть проще играть на выезде, так как в гостях не такое большое давление, но ты должен играть хорошо везде, если есть желание выиграть Кубок Гагарина», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.