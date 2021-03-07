КХЛ дисквалифицировала нападающего СКА Морозова и форварда минского «Динамо» Варфоломеева

Континентальная хоккейная лига дисквалифицировала на один матч нападающего СКА Ивана Морозова и форварда минского «Динамо» Павла Варфоломеева.

«Время – 39:15. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Ивана Морозова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Время – 78:41. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего минского «Динамо» Павла Варфоломеева по п.1.34. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Бросает любой предмет или шайбу в судью на льду), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении лиги.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».