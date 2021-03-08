«Тампа» в результативном матче обыграла «Чикаго», проигрывая 0:3 по ходу встречи

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей отличились Ондржей Палат, Янни Гурд (дубль), Виктор Хедман, Алекс Киллорн и Патрик Марун, а за «Чикаго» забрасывали Филипп Курашев, Маттиас Янмарк и Пиус Зутер.
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Отметим, что до 23-й минуты матча хоккеисты «Чикаго» вели со счётом 3:0, а затем пропустили 6 безответных шайб.
Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, отметившийся голевой передачей, и форвард Александр Волков заработали одинаковый показатель полезности «-1», проведя на льду 24 минуты 34 секунды и 6 минут 51 секунду соответственно.
Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска из 25.
«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 36 очков в 23 матчах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (31) – на 4-м месте.
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