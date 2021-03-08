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«Тампа» в результативном матче обыграла «Чикаго», проигрывая 0:3 по ходу встречи

«Тампа» в результативном матче обыграла «Чикаго», проигрывая 0:3 по ходу встречи
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей отличились Ондржей Палат, Янни Гурд (дубль), Виктор Хедман, Алекс Киллорн и Патрик Марун, а за «Чикаго» забрасывали Филипп Курашев, Маттиас Янмарк и Пиус Зутер.

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Отметим, что до 23-й минуты матча хоккеисты «Чикаго» вели со счётом 3:0, а затем пропустили 6 безответных шайб.

Защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, отметившийся голевой передачей, и форвард Александр Волков заработали одинаковый показатель полезности «-1», проведя на льду 24 минуты 34 секунды и 6 минут 51 секунду соответственно.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 22 броска из 25.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 36 очков в 23 матчах, является лидером в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Чикаго Блэкхоукс» (31) – на 4-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 марта 2021, воскресенье. 22:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Курашев (Сёдерберг) – 10:51' (5x5)   2:0 Янмарк (Кубалик, Кейн) – 15:34' (5x4)   3:0 Зутер (Янмарк) – 23:11' (5x5)   3:1 Палат (Хедман, Стэмкос) – 23:51' (5x4)   3:2 Гурд (Чернак) – 24:14' (5x5)   3:3 Хедман (Пойнт, Палат) – 27:51' (5x4)   3:4 Гурд (Сергачёв) – 36:55' (5x4)   3:5 Киллорн (Гурд, Макдона) – 54:25' (5x5)   3:6 Марун (Гурд, Жозеф) – 57:25' (5x4)
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