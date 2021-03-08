«Каролина» одержала 5-ю победу кряду, обыграв «Флориду». У Свечникова – голевая и «-1»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграла «Флориду Пантерз» со счётом 4:2.
В составе «Каролины» отличились Винсент Трочек, Нино Нидеррайтер, Себастьян Ахо и Уоррен Фёгеле, а за «Флориду» забрасывали Маккензи Уигар и Мэйсон Марчмент.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников провёл на площадке 17 минут 22 секунды и отметился результативной передачей, заработав показатель полезности «-1». У его соотечественника из «Флориды» Григория Денисенко, который проводил свою 2-ю встречу в НХЛ, также «-1» за 8 минут на льду.
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский участия в матче не принимал. Его коллега по амплуа Крис Дриджер отразил 22 броска из 26.
«Каролина Харрикейнз», одержав 5-ю победу кряду, набрала 35 очков в 24 встречах текущего сезона и занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Флорида Пантерз» (34) – на 3-м месте.
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