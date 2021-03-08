«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» благодаря шайбам Овечкина и Орлова

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен. Овечкин за 17.27 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1», Орлов за 18.12 на льду сделал один бросок, его показатель полезности составил «+1». Форвард Евгений Кузнецов провёл на площадке 13.03 и заработал показатель полезности «+1». Голкипер Илья Самсонов совершил 36 сейвов из 37 бросков.
За «Филадельфию» единственный гол забил Джоэль Фараби. Российский защитник Иван Проворов за 22.21 на льду совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «-2».
Следующий матч 10 марта «Вашингтон» проведёт дома с «Нью-Джерси», а «Филадельфия» примет «Баффало Сэйбрз».
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