«Он делал сейвы всю ночь». Лавиолетт оценил игру Самсонова в матче с «Филадельфией»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал игру российского голкипера столичной команды Ильи Самсонова в матче с «Филадельфией Флайерз». Вратарь отразил 36 из 37 бросков.

«Я считаю, что он провёл действительно сильный матч. Илья совершал важные сейвы, сейвы, которые, как ты всегда надеешься, сделает твой вратарь. Но они крутые, и вы знаете, что они крутые. Он делал их всю ночь. Я думаю, что он действительно хорошо сыграл», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1. За «Филадельфию» единственный гол забил Джоэль Фараби. В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен.