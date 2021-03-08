Андрей Алтыбармакян оформил первый дубль в АХЛ. На его счету победный гол в овертайме

Нападающий «Рокфорд Айсхогс» Андрей Алтыбармакян забил два гола в матче АХЛ с «Айовой Уайлд» (4:3 ОТ), сообщается на официальном сайте лиги.



Дубль стал для него первым в лиге. 22-летний форвард забросил первую шайбу в матче на девятой минуте, а вторую и победную — в овертайме.



Всего у Алтыбармакяна в текущем розыгрыше АХЛ 6 очков (3+3) в 11 матчах.



В апреле 2020 года Алтыбармакян подписал с «Чикаго Блэкхоукс» контракт новичка. В январе этого года его отправили в АХЛ.

Алтыбармакян в сезоне-2019/2020 провёл за «Сочи» в регулярном чемпионате 49 матчей. Нападающий набрал 17 (6+11) баллов при показателе полезности «-12» и 39 минутах штрафного времени. Он проводил на площадке 13 минут 46 секунд за матч. 2 апреля 2020 года Андрей подписал контракт новичка с «Чикаго».