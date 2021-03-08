«Северсталь» — «Динамо» М: стали известны составы команд на четвёртый матч серии

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Северсталь»:

Шугаев (Шостак);

Хабаров — Виттасмяки, Лишка — Алексеев — Морозов;

Адамчук — Лалонд, Вовченко — Гуслистов — Гераськин;

Макеев — Тихонов, Абдул — Кодола — Петунин;

Кудако — Казаков, Капустин — Вихарев — Моисеев.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;

Аланов, О. Зайцев, Кулёмин — Кучерявенко — Муранов.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Динамо».