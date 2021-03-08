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«Динамо Мн» — СКА. Платная прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Северсталь» — «Динамо» М: стали известны составы команд на четвёртый матч серии

«Северсталь» — «Динамо» М: стали известны составы команд на четвёртый матч серии
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Северсталь»:

Шугаев (Шостак);
Хабаров — Виттасмяки, Лишка — Алексеев — Морозов;
Адамчук — Лалонд, Вовченко — Гуслистов — Гераськин;
Макеев — Тихонов, Абдул — Кодола — Петунин;
Кудако — Казаков, Капустин — Вихарев — Моисеев.

«Динамо» Москва:

Бочаров (Ерёменко);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Волков, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Сергеев, Брюквин — Ефремов — Игумнов;
Аланов, О. Зайцев, Кулёмин — Кучерявенко — Муранов.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Динамо».

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