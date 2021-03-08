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«Авангард» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Автомобилист» в овертайме

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Авангарда» Илья Ковальчук, который забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль. Три очка набрал Сергей Толчинский (0+3). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 33 броска. Дважды у «Автомобилиста» отличился Брукс Мэйсек. Вратарь хозяев Якуб Коварж совершил 55 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу в противостоянии. Счёт в серии до четырёх побед стал — 3-1 в пользу омского клуба. Пятая игра пройдёт в Балашихе 10 марта.