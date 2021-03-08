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«Авангард» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Автомобилист» в овертайме

«Авангард» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Автомобилист» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал капитан «Авангарда» Илья Ковальчук, который забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль. Три очка набрал Сергей Толчинский (0+3). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 33 броска. Дважды у «Автомобилиста» отличился Брукс Мэйсек. Вратарь хозяев Якуб Коварж совершил 55 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, «Авангард» одержал третью победу в противостоянии. Счёт в серии до четырёх побед стал — 3-1 в пользу омского клуба. Пятая игра пройдёт в Балашихе 10 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
08 марта 2021, понедельник. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Трямкин (Белоусов, Куликов) – 06:11' (5x5)   2:0 Мэйсек (Дацюк, Макеев) – 18:34' (5x4)   2:1 Ковальчук (Береглазов, Шарипзянов) – 30:07' (5x5)   3:1 Мэйсек (Дацюк) – 34:06' (5x5)   3:2 Буше (Толчинский, Каски) – 56:48' (5x4)   3:3 Секач (Найт, Толчинский) – 57:43' (5x4)   3:4 Ковальчук (Стась, Толчинский) – 88:06' (5x5)
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